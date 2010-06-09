У Польщі запрацював закон про кастрацію гвалтівників і педофілів

У Польщі набув чинності прийнятий минулою осінню закон, який дозволяє каструвати гвалтівників і педофілів.

Як повідомляє NEWSru з посиланням на Бі-Бі-Сі, частина зловмисників, винних у сексуальних злочинах, піддаватиметься хімічній кастрації після відбуття тюремного строку.

Суть хімічної кастрації полягає в тому, що в організм чоловіка вводиться спеціальний препарат - модифікована форма тестостерону (testosterone undecanoate), який блокує дії чоловічого гормону, що приводить до повного придушення сексуального ваблення. Перш ніж винести ухвалу про хімічну кастрацію підсудного, суди мають прийняти до уваги думку психіатрів.

Закон про застосування хімічної кастрації стосовно педофілів і гвалтівників був запропонований прем`єр-міністром Польщі Дональдом ТУСКОМ у 2008 році після серії скандалів, пов`язаних з педофілією та інцестом. Найгучнішим з них був випадок 45-річного насильника з міста Седльця, котрий шість років тримав доньку в ув`язненні, регулярно піддаючи її нарузі.