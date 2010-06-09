Комп'ютерні клавіатури в лікарнях - джерело бактерій

Клавіатури комп`ютерів в медичних установах, наприклад, в місці реєстрації пацієнтів, найсильніше забруднені бактеріями в порівнянні з іншими поверхнями. Це показало дослідження, проведене в лікарні Генрі Форда в Детройті /США/.

Клініцисти зафіксували, що поверхня комп`ютерної клавіатури, де, само собою, співробітники лікарні не мають прямого контакту з пацієнтами, містить найбільше бактерійних мікроорганізмів. За словами фахівців, це доводить все ще недостатню особисту гігієну медпрацівників. Експерти вважають, що клінікам необхідно купувати спеціальні антибактеріальні клавіатури замість стандартних або ті, які зроблені з силіконової гуми, яку можна часто мити водою.

Учені проаналізували всі клавіші на наявність бактерій в 72 звичайних клавіатурах в лікарні. Було виявлено, що від 14 до 32% клавіатур містили на поверхні дев`ять різних мікробів. Клавіатура в офісі або удома є джерелом численних колоній бактерій. Проте клавіатури в лікарнях повинні особливо ретельно дезинфікуватися, щоб уникнути ризику розповсюдження інфекцій на пацієнтів, підкреслюють епідеміологи. Дослідники рекомендують використовувати в клініках і особливо відділеннях невідкладної допомоги клавіатури з силіконовою гумою на поверхні.

ami-tass.ru