Стріляючи у кота, чоловік поранив двох перехожих

У Прилуках Чернігівської області чоловік, стріляючи у кота, поранив двох перехожих.

Як повідомили УНІАН у відділі громадських зв`язків УМВС у Чернігівській області, до міліції надійшло повідомлення з міської лікарні, що швидка допомога до медичного закладу доставила жінку і підлітка з вогнепальними пораненнями. Слідчо-оперативна група Прилуцького міськвідділу з`ясувала, що 55-річний місцевий житель вирішив вистрілити у сусідського кота, який крав у нього з двору домашню птицю (з`їв 5 каченят і 7 голубів). Чоловік зарядив мисливську рушницю дробовим зарядом і вистрілив у кота. Кіт залишився неушкодженим і втік, натомість жінка та 14-річний підліток, які проходили у цей час поряд, отримали поранення.

Постраждалі із заявою звернулися до міськвідділу міліції. За даним фактом проводиться перевірка, збираються матеріали для притягнення чоловіка до відповідальності.