Кому полуниця суворо протипоказана

Полуниця - королева ягід. Але, як і у споживанні будь-якого продукту, щодо полуниці також є свої протипоказання.

Отже:

1. Полуниця є надпотужним алергеном. І люди, у яких є алергія, повинні або запивати її кисломолочним продуктом, або до мінімуму зменшити її вживання в організм.

2. Протипоказана при сильному або підвищеному виділенні шлункового соку, апендициті, печінкових або шлункових кольках.

3. Маленьким діткам і вагітним жінкам потрібно вживати з великою обережністю полуницю, напої з неї та страви з неї.

4. Людям, що страждають на гастрит, виразкову хворобу не слід їсти полуницю. Кажуть дрібні кісточки від полуниці подразнюють слизову.