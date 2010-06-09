Кому полуниця суворо протипоказана
12:16, 09 червня 2010Країна
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Надпотужний алергетик
Полуниця - королева ягід. Але, як і у споживанні будь-якого продукту, щодо полуниці також є свої протипоказання.
Отже:
1. Полуниця є надпотужним алергеном. І люди, у яких є алергія, повинні або запивати її кисломолочним продуктом, або до мінімуму зменшити її вживання в організм.
2. Протипоказана при сильному або підвищеному виділенні шлункового соку, апендициті, печінкових або шлункових кольках.
3. Маленьким діткам і вагітним жінкам потрібно вживати з великою обережністю полуницю, напої з неї та страви з неї.
4. Людям, що страждають на гастрит, виразкову хворобу не слід їсти полуницю. Кажуть дрібні кісточки від полуниці подразнюють слизову.
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