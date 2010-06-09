Внесуть зміни до закону про захист безпритульних дітей

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє, що уряд ініціює зміни до закону про основи соціального захисту бездомних громадян та безпритульних дітей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.

«Я дуже сподіваюсь, що час дії такого закону буде недовгим, оскільки зникне таке явище. Проте зараз для безпритульних треба посилити захист і увагу», - сказав М.АЗАРОВ.

За його словами, законопроект «Про внесення змін до закону України «Про основи соціального захисту бездомних громадян та безпритульних дітей» адаптований до європейських норм, краще захищає права цих людей, визначає комплекс послуг, які надаватимуться центрами для бездомних осіб і безпритульних дітей.