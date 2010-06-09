Завтра в Україні очікується спекотна погода

Завтра в Україні очікується суха та спекотна погода.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, у четвер очікується температура вночі 15-20°, на узбережжі морів до 23°, у Карпатах та на сході подекуди 9-14°; вдень в Україні 29-34°, у Карпатах 20-25°. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

У Київській області завтра очікується температура вночі 15-20°, вдень 29-34°. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. У Києві температура вночі 18-20°, вдень 31-33°.

Сьогодні температура води у Чорному та Азовському морях 20-23°, у Дніпрі біля Києва 21°.