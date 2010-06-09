Нардепи вимагають, щоб МОЗ відзвітувало за "грипозні" гроші

Українські депутати мають намір створити парламентську комісію, яка повинна зайнятися розслідуванням того, наскільки ефективно Міністерство охорони здоров`я використало під час епідемії грипу бюджетні гроші.

"Точно можу сказати, що епідемія була, померло 1526 людей, яким поставлений діагноз грип A/H1N1. Але ми хочемо, щоб перед парламентом відзвітував нинішній міністр охорони здоров`я Зиновій Митник, який на той час очолював тендерний комітет МОЗ", - розповіла голова комітету ВРУ з питань охорони здоров`я, народний депутат від Партії регіонів Тетяна Бахтєєва, пише газета "Сегодня".

За її словами, "саме він підписував договори із закупівлі медикаментів, обладнання". "Частина з них була закуплена за завищеною ціною, про це свідчать перевірки, проведені ГоловКРУ і Рахунковою палатою," - заявила Бахтєєва.

За їх результатами, під час тендерних закупівель неефективно було використано 51,2 млн грн, а при закупівлі ліків та обладнання через посередників державі завдано збитків на 41,4 млн грн.

"ГоловКРУ і Рахункова палата - органи моніторингу, а не судові інстанції. Ми погодилися тільки з частиною висновків ГоловКРУ, але за багатьма пунктами написали заперечення," - зазначила начальниця прес-служби МОЗ Людмила Гордон.

З приводу звинувачень, висловлених Бахтєєвою, Людмила Гордон відповіла так: "Нехай депутати перевіряють, без проблем. Якщо хтось доведе порушення в судовому порядку, тоді ми будемо виправдовуватися".

Згідно з довідкою, наданою Міністерством охорони здоров`я, Україна отримала 804 408 упаковок "Таміфлю" - препарату, який був рекомендований ВООЗ для боротьби зі "свинячим грипом". "Таміфлю" використовували у кращому разі наполовину (на Львівщині). В інших областях лише на 8-10%.

"У препарату, який поставлявся у вигляді гуманітарної допомоги, вже прострочений термін придатності, потрібно проводити ревізію по лікарнях і виявляти його, щоб відкликати і утилізувати", - зазначила Бахтєєва.

"Проблема не в терміні придатності, а в тому, що "Таміфлю" закупили стільки, що ми не знаємо, що з ним робити. Міністерство пропонує лікувати ним звичайний грип, але цього робити не можна - препарат токсичний," - заявив заступник губернатора Харківщини, який відає питаннями охорони здоров`я, Ігор Шурма.

У травні в парламенті був зареєстрований проект постанови про звільнення міністра охорони здоров`я Зиновія Митника. Авторами документу є депутати від БЮТ. Міністр Митник вважається наближеним до прем`єра Миколи Азарова.

Корупційний скандал навколо епідемії "свинячого грипу" набираєобертів не тільки в Україні. Представники комісії з охорони здоров`я ПАРЄ на початку червня заявили, що ВООЗ навмисно роздула паніку і ніякої пандемії не було. Вони стверджують, що паніка призвела до розбазарювання коштів з держбюджетів різних країн.

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