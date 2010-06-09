Допомогу пільговикам надаватимуть з урахуванням і витрат

Міністр праці та соціальної політики України Василь НАДРАГА заявляє, що уряд планує надавати соціальну допомогу пільговикам на основі аналізу не тільки їхніх доходів, але й витрат.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.НАДРАГА заявив сьогодні на прес-конференції у Кабінеті міністрів.

"Це можливий варіант утворення інституції - Державної соціальної інспекції, яка буде мати змогу моніторити не тільки можливість людини, його бажання (отримувати соціальну допомогу – УНІАН), але і те, за які ресурси вона існує, і відповідним чином, наскільки вона обґрунтовано претендує на ті чи інші варіанти соціальної допомоги", - сказав В.НАДРАГА.

Зокрема, за його словами, Міністерство праці та соціальної політики планує впровадити "непрямі методи оцінювання доходів громадян". "Ми сьогодні оцінюємо доходи, але чітко розуміючи, що в нашій державі є досить велика кількість людей, які отримують неофіційні доходи, то ми повинні оцінювати в цілому, що отримує людина, а не тільки ті довідки, які він приносить, кажучи про свої доходи і доходи своєї родини. Це один із можливих варіантів. Розглянути не тільки доходи, але і витрати людини, його родини в цілому і тоді буде зрозуміло – є в нього доходи чи нема", - додав В.НАДРАГА.

Як повідомляв УНІАН, 10 березня 2010 року Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання та протидії корупції", згідно з яким перенесено з 1 квітня 2010 року на 1 січня 2011 року введення в дію пакету антикорупційних законів, згідно з якими мала запроваджуватися норма про необхідність для чиновників декларувати не лише свої доходи, але і витрати.

Уряд Юлії ТИМОШЕНКО в 2009 році оптимізував соціальні витрати на основі перевірки доходів малозабезпечених громадян. В квітні 2009 року тодішній міністр праці та соціальної політики Людмила ДЕНІСОВА заявила, що за результатами аналізу доходів і витрат громадян, які претендували на соціальну допомогу, понад 200 млн. грн. було спрямовано на реалізацію програму допомоги родинам із дітьми.

“В 2008 році допомогу отримали 134 тисячі сімей. І коли ми проаналізували, хто ж саме, то виявилося: у 70 тисяч були працездатні люди, які однак ніде не працювали, не вчилися і не були зареєстрованими в центрах зайнятості. 60 тисяч протягом року зробили покупки на суму понад 10 прожиткових мінімумів. Тисяча ”малозабезпечених” сімей купили торік другу машину, 600 - другий дім. Віднині ми такі сім’ї допомоги малозабезпеченим позбавлятимемо. Заяви на її отримання міститимуть графи щодо покупок, і надані дані перевірятимемо”, - сказала Л.ДЕНІСОВА.

У травні 2009 року уряд Ю.ТИМОШЕНКО схвалив та направив на розгляд Верховної Ради законопроект "Про внесення змін до закону про статус народного депутата України".

Зокрема, уряд запропонував законодавчо закріпити норми, які передбачають придбання депутатами путівки на оздоровлення за свій рахунок, а також оплачувати послуги залів для прийому офіційних делегацій і VIP-персон. Але цей закон не був ухвалений і всі ці послуги надаються депутатам безкоштовно.

Уряд також пропонував на законодавчому рівні закріпити норму про надання колишнім народним депутатам фінансової допомоги протягом одного місяцю, і протягом трьох місяців – за умови його професійної переорієнтації. Зараз все ще діє норма, згідно з якою колишній депутат одержує допомогу впродовж року, якщо він не знаходить роботу, і впродовж півтора років, якщо його направляють на профнавчання.