МОЗ та ЮНІСЕФ почали кампанію на підтримку вакцинації в Україні

Міністерство охорони здоров’я України та Дитячій фонд ООН (ЮНІСЕФ) розпочали інформаційну кампанію на підтримку вакцинації в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України, у рамках кампанії впродовж року будуть проходити інформаційні заходи, спрямовані на те, щоб розповісти українським батькам і громадськості про небезпеку інфекційних захворювань, а головне - про спосіб захисту від них, яким є вакцинація.

У рамках інформаційної кампанії про захист від інфекційних захворювань заплановано поширення інформації про вакцинацію за допомогою радіо і телебачення, а також поширення освітньої літератури у медичних закладах.

У МОЗ нагадують, що інфекційні захворювання залишаються однією із п’яти провідних причин дитячої смертності віком до одного року в Україні. Крім того, кожна дев’ята дитина, а загалом це понад мільйон дітей, віком до 14 років перехворіла на інфекційні захворювання (за період з 2004 по 2008 роки). Було зафіксовано смерті та важкі ускладнення.

Незважаючи на це, за словами міністра охорони здоров’я Зіновія МИТНИКА, рівень охоплення щепленнями проти окремих інфекцій вже впав нижче 70%.

«У подальшому це неминуче призведе до епідемічних спалахів інфекційних хвороб. Посилення просвітницької роботи є вкрай необхідним і важливим для відновлення довіри до вакцинації та повернення до високого рівня охоплення щепленнями в Україні», - зазначив міністр, коментуючи початок інформаційної кампанії.

«Відмова від вакцинації може призвести до небезпечних наслідків як для окремої дитини, так і для населення в цілому. Спалах поліомієліту у Таджикистані - урок для нас всіх: інфекції не визнають кордонів», - заявила представник ЮНІСЕФ в Україні Юкіе МОКУО.

«У разі поширення поліомієліту на території України багато невакцінованих дітей можуть стати інвалідами або померти», - наголосила вона.