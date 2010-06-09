У Тернополі заборонили відпочивати на міському пляжі.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі міської ради, відповідну постанову виніс головний державний санітарний лікар Тернополя Володимир ПАНІЧЕВ.

Працівники СЕС встановили, що умови на пляжі у зв’язку з відсутністю його утримувача не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам, як і якість води у Тернопільському ставку, оскільки є підозра на скид стічних вод.

З метою запобігання інфекційним захворюванням міська надзвичайна протиепідемічна комісія заборонила купатися у Тернопільському ставку і відпочивати на міському пляжі.

Разом з тим, відділ технагляду міської ради готує матеріали для оголошення конкурсу оренди пляжу, а КП «Міська шляхово-експлуатаційна дільниця» розпочало роботи з очищення пляжу від сміття, впорядкування вбиралень, рекультивації піску тощо.

Працівники санепідемстанції провели дослідження джерел у парку «Топільче» та у парку Національного відродження і виявили у воді перевищення вмісту нітратів. Протиепідемічна комісія також заборонила використовувати воду з цих джерел для пиття, про що людей інформують відповідні таблички.