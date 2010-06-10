Найкращий засіб від втоми і стресу

Відчуваєте втому і млявість? Рішення, яке радять терапевти, може, на перший погляд здатися несподіваним - психологи рекомендують частіше перебувати на природі. За словами фахівців Університету Рочестера і Virginia Commonwealth University /США/ і Університету МакЖілль і Concordia University /Канада/, прогулянки, пікніки та походи в зелені природні зони мають позитивний ефект не тільки на фізичне, а й психічне та соціальне самопочуття. Природа - це незамінний ресурс для психо-емоційного здоров`я, переконаний професор Річард Райан. Саме тому кращий спосіб зняти напруження або стрес - це втекти з "кам`яних джунглів" міста на природу, запевняють психологи.

Експерти провели окремі експерименти за участю 537 студентів у реальних і уявних ситуаціях.

В одному з експериментів учасники 15 хвилин йшли пішки через коридори в закритому приміщенні або по берегу річки; у другому студенти дивилися на фотографії житлових будинків або пейзажів; в третьому тесті молоді люди повинні були представити себе в різних активних або спокійних ситуаціях у приміщенні або на природі . Перебування на відкритому повітрі у парку або лісі підвищує енергію, додає життєвих сил, загострює відчуття благополуччя та особистого щастя, сприяє стійкості до фізичних захворювань, встановили дослідники. Крім того було доведено, що наявність поблизу природних зон або будь-яка активність на природі забирають відчуття втоми у 90% людей. Було виявлено, що всього 20 хвилин на день на природі досить, щоб істотно підвищити рівні енергії.

www.med2.ru