Фізичні навантаження роблять чоловіків добрішими

Фізичні навантаження допоможуть чоловікам менше злитися, вважають вчені з Американського коледжу спортивної медицини. Команда дослідників вибрала для експерименту 16 чоловіків, які за результатами тестування виявилися дуже гнівними особами.

Добровольцям показали зображення, які викликали злість - до і після півгодинних вправ на велотренажері. Крім того, дослідники додатково вимірювали рівень активності мозку в учасників експерименту під час перегляду зображень.

За словами автора дослідження, фізіолога стресу Натаніеля Тома, вправи здатні серйозно знизити прояви гніву у чоловіків. Навіть якщо реакція мозку на дратвливі чинники залишається незмінною.

"Іншими словами, - розповідає Тома, - вправи працюють як лікування".

У сучасному суспільстві відкрито виражати гнів не прийнято. А це, на думку вчених, може призвести до розвитку серцево-судинних захворювань. До того ж, відчуття гніву саме по собі організму не корисне, позаяк негативні емоції - це серйозний стрес. Тож від зайвої гнівливості можна позбутися корисним і дуже приємним способом.

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