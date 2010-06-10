Шкірка яблук пригнічує рак

Відомо, що яблука захищають від такого серйозного захворювання, як рак. Але тепер учені з`ясували за рахунок чого це відбувається. Весь секрет криється в шкірці.

Тести, проведені в Університеті Вісконсін, показали, що антиоксиданти, що містяться в шкірці, можуть уповільнити зростання клітин пухлини на простаті і клітин раку грудей.

Отримані результати дають підставу ученим радити людям не очищати яблука, адже разом з викинутою шкіркою вони можуть втрачати корисні властивості даного плоду. Треба сказати, що величезна кількість досліджень вже встановлювала велику значущість яблук для здоров`я. Вони захищають від серцевих захворювань і раку.

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