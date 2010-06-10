Уряд виділив 75,7 млн. грн. західним областям

Уряд з резервного фонду виділив 75,7 млн. грн. для здійснення невідкладних заходів з ліквідації наслідків стихійного лиха, що сталося 15-20 травня і 3-4 червня на території Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Чернівецької областей.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів, відповідне розпорядження ухвалено сьогодні на засіданні уряду.

Згідно з рішенням, з резервного фонду державного бюджету Закарпатській облдержадміністрації виділено 21,2 млн. грн., Івано-Франківській - 19 млн. грн., Львівській – 26 млн. грн., Чернівецькій – 9,5 млн. грн.