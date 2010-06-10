Психотерапія закінчилася смертю 2-х осіб

Земельний суд Берліна засудив уродженця Ташкента 51-річного цілителя-психотерапевта Гарі Р. (Garri R.) до чотирьох років в`язниці з подальшою забороною займатися лікарською практикою. Суд визнав його винним в смерті двох чоловік, що померли від передозування наркотичних речовин на організованому ним груповому сеансі, повідомляє Spiegel.

Інцидент відбувся 19 вересня 2009 року в берлінському будинку Гарі Р. Целітель практикував колективні сеанси психолітичної терапії з використанням могутніх психотропних препаратів, зокрема ЛСД, які повинні були допомогти пацієнтам випустити своє несвідоме і виявити тим самим першопричину комплексів і психологічних травм.

На сеансі 19 вересня було присутньо 12 осіб. У результаті 59-летнний Іоахим К. (Joachim K.), що намагався позбавитися алкогольної залежності, помер прямо в квартирі, а 28-річний Марсель К. (Marcel K.) помер опісля декілька годин в реанімаційному відділенні лікарні від важкого отруєння. Ще один з пацієнтів Гарі Р. довгий час не міг вийти з коми. На процесі Гарі Р. повністю визнав свою провину, заявивши, що глибоко жалкує про те, що трапилося.

medportal.ru