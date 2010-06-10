У Москві - холера

У Москві з діагнозом "холера" госпіталізована жінка і її немовля. Про це повідомив головний санітарний лікар РФ Геннадій Онищенко, передає "Інтерфакс".

За інформацією Онищенка, симптоми інфекції виявлені у 29-річної росіянки і її 10-місячної дочки. Жінка три роки проживала за кордоном і прилетіла до Москви з Індії 7 червня. Через декілька годин після приїзду хвора у важкому стані була доставлена в реанімацію.

Головний санітарний лікар відзначив, що колишній чоловік хворої жінки і їх 8-річна дитина також були госпіталізовані. Проте симптомів холери у них не виявлено. Крім того, інфекціоністи обстежували дві бригади медпрацівників, що контактували з хворою, і членів екіпажа літака, на якому вона прилетіла. Наявність інфекції у них також не зафіксована.

"Мати і дитина одержують адекватне лікування. Загрози розповсюдження холери немає", - заявив Онищенко, додавши, що хвору жінку вивели з важкого стану після того, як вона була доставлена в реанімацію. За даними анонімного джерела в органах охорони здоров`я, жінка все ще знаходиться у важкому стані, проте медики відзначають позитивну динаміку.

medportal.ru