Домашні рецепти скрабів

Скраб – косметичний засіб для глибокого очищення шкіри (пілінгу). Складається скраб з основи (крем, гель, косметична глина) і абразивних частинок (натуральних або синтетичних). В процесі пілінгу з поверхні шкіри видаляються старі, відмерлі клітини і забруднення, кровопостачання шкіри поліпшується, шкіра стає гладенькою, ніжною, сяючою. Скраби для шкіри обличчя ніжніші, ніж для шкіри тіла і для шкіри стоп. Людям з нормальною шкірою досить використовувати скраб 1 раз в тиждень. Тим, у кого жирна шкіра можна використовувати скраб 2–3 рази в тиждень. Використовуйте скраб перед процедурою нанесення автозасмагиару – це дозволить автозасмазі лягти рівніше і триматися довше. Використовуйте скраб перед процедурою епіляції – це запобіжить вростанню волосків після гоління. Скраб

•Не варто користуватися ніякими скрабами при шкірі з вугровим висипом – пілінг може посилити цю проблему.

•Оминайте ділянку навколо очей!

Рецепти домашніх скрабів Для жирної шкіри

Технологія нанесення: вказівними і середніми пальцями обох рук протягом 2–3 хвилин круговими рухами масажуємо обличчя, рухаючись спочатку від середини лоба до скронь, потім від куточків рота до скронь, потім від середини підборіддя до мочок вух. Потім скраб змивається теплою водою.

•Полуничний скраб

Змішайте: 6 ложок солі, 4 ложки оливкової олії і 6 ягід полуниці, що має очищаючі і антисептичні властивості і нанесіть одержаний скраб на шкіру.

•Скраб з солі і соди

Після ванни або душу круговими рухами масажуємо шкіру обличчя 1–3 хвилини вологою ваткою, вмоченою в звичайну сіль або питну соду. Результат: шкіра стає гладкою, розширені пори очищаються і стягуються.

•Вівсяний скраб з рисом

Якщо у вас проблемна шкіра, візьміть 2 столові ложки вівсяних пластівців, по чайній ложці меленого рису і рослинної олії, перемішайте і додайте небагато теплої води. Результат: шкіра стає гладкою, розширені пори очищаються і стягуються.

•Кавовий скраб

Змішати в пропорції 1:3 випиту, підсушену і просмажену каву з йогуртом або жирними вершками. Масажуємо шкіру одержаною сумішшю протягом 2–5 хвилин. Результат: шкіра м`яка і ніжна.

Скраби для сухої і чутливої шкіри обличчя

При чутливій шкірі не використовуйте скраби з натуральними абразивами (кісточки абрикосів, сіль, шкаралупа горіхів) оскільки частинки можуть подряпати шкіру і викликати роздратування, використовуйте скраби з штучними абразивами.

Технологія нанесення: вказівними і середніми пальцями обох рук протягом 1–2 хвилин круговими рухами масажуємо обличчя, рухаючись спочатку від середини лоба до скронь, потім від куточків рота до скронь, потім від середини підборіддя до мочок вух. Потім змиваємо скраб теплою водою.

•Вівсяний скраб

Подрібнюємо в кавомолці вівсяні пластівці, розводимо їх водою або молоком, до стану однорідної кашки. Масажуємо одержаним скрабом шкіру 1–2 хвилини. Результат: шкіра м`яка, гладка.

•Скраб з морської солі

Беремо чайну ложку морської солі, додаємо в сметану, домішуємо, акуратно масажуємо скрабом обличчя, уникаючи ділянки навколо очей. Замість сметани можна використовувати вершки або оливкову олію – що більше подобається і підходить!

Скраби для тіла Технологія нанесення: скраби для тіла наносимо відразу після душу на вологу шкіру і масажуємо рукою або губкою-рукавичкою з натуральних волокон. Для рук і ступень ніг скраб зручно використовувати під час манікюру і педикюру.

•Скраб з кавової гущі

Вранці випити чашку свіжозвареної кави. Гущу, що залишилася, віджати. На дві чайні ложки кавової гущі додати 2 краплі улюбленої ефірної олії і чайну ложку сметани. Все ретельно перемішати! На губку нанести одержану суміш. І ніжно масажувати тіло близько 2–5 хвилин. Змити все прохолодною водою. Результат: ніжна, оксамитова шкіра і чудовий аромат!

•Скраб із солі

Після ванни або душу круговими рухами шкіру обличчя можна помасажувати вологою ваткою, умоченою в звичайну сіль або питну соду. Кристали солі і сода шліфує шкіру, звільняючи її від забруднень. Така процедура ідеально підходить для жирної, пористої шкіри.

Після скраба бажано наносити живильні і зволожуючі засоби – вони краще вберуться в шкіру, а їх дія буде ефективнішою.

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