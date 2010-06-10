У Києві реорганізовують Головне управління охорони здоров’я

На виконання рішення Київської міської ради про оптимізацію структури Київської міської державної адміністрації розпочалась реорганізація низки головних управлінь, управлінь та інших структурних підрозділів КМДА.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міськдержадміністрації.

Зокрема, розпочато реорганізацію Головного управління охорони здоров’я та медичного забезпечення Києва в Головне управління охорони здоров’я Києва.

У зв’язку з вищевикладеним та на виконання відповідного рішення Київради, начальника Головного управління охорони здоров’я та медичного забезпечення м. Києва Людмилу КАЧУРОВУ попереджено про можливе звільнення відповідно до ст. 40 Кодексу законів про працю України (“розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу).

Як повідомляв УНІАН, 27 травня Київрада оптимізувала структуру виконавчого органу міськради – Київської міської державної адміністрації - з урахуванням пропозицій Кабінету міністрів України.

Згідно з прийнятим рішенням, із існуючих нині 35 Головних управлінь КМДА пропонується шляхом ліквідації й реорганізації залишити 27, а число управлінь скоротити із 11 до 7.