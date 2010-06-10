У столиці з початку травня потонуло 11 людей

У Києві з початку травня внаслідок необережного поводження на воді потонуло 11 людей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі головного управління МНС України в місті Києві, основна причина трагедій - зловживання спиртними напоями та нехтування правилами безпечної поведінки.

ГУ МНС України в місті Києві нагадує, що за прогнозами синоптиків у столиці в будні та вихідні дні спостерігатиметься спекотна погода. Різке підвищення температури може бути небезпечним для людей тепловими та сонячними ударами, збільшенням кількості нещасних випадків на воді та пожежами в лісопаркових зонах.

У зв`язку з чим, ГУ МНС України в місті Києві закликає громадян у ці спекотні дні, по можливості, утриматися від відвідування лісопаркових зон міста та не забувати про безпеку, відпочиваючи поблизу водойм.

“Щоб уникнути теплового удару, в жаркі дні бажано знаходитися на відкритому повітрі до 10 - 11 годин дня, пізніше можливе перебування в зеленій зоні в тіні дерев. Доцільно виходити з приміщення в головному уборі. Основне приймання їжі перенести на вечірні години. Замість води можна вживати підкислений або підсолоджений чай, рисовий або вишневий відвар, хлібний квас. Необхідно обмежити вживання жирної і білкової їжі, звести до мінімуму або взагалі не вживати спиртні напої”, - зазначають в ГУ МНС України в місті Києві і наголошують: “Дотримуючись елементарних правил власної безпеки, ви збережете своє здоров`я та життя!”.