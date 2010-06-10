МОЗ перевірить медичні довідки абітурієнтів

14:31, 10 червня 2010
Країна
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Тести викликали небачену «пошесть»

Український центр оцінювання якості освіти звернувся до Міністерства охорони здоров’я та СБУ з проханням перевірити достовірність медичних довідок, які масово видавались абітурієнтам напередодні тестування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві повідомив директор Українського центру оцінювання якості освіти Ігор ЛІКАРЧУК.

За його словами, на цьогорічний тест з української мови та літератури через хворобу не з’явилось дві тисячі абітурієнтів.

«Такої масової пошесті серед абітурієнтів ще ніколи не було», - сказав І.ЛІКАРЧУК.

Він зауважив, що до центру передавалось дуже багато довідок, які ставлять під сумнів їх достовірність. Зокрема, абітурієнти, які мешкають в Києві, приносили довідки від лікарів з Київської області і навіть інших областей. Були довідки, в яких не вказувалась хвороба, а також довідки, в яких вказувалось хронічне захворювання, і при цьому лікар звільняв учня від навчання лише на день проведення тесту.

Розповів І.ЛІКАРЧУК і про курйозні довідки. Так, одній дівчині була видана довідка, що вона потрапила до лікарні за день до тесту з важким алкогольним сп’янінням, впавши з висоти власного зросту. «Можливо вона так готувалась до тесту», - зауважив І.ЛІКАРЧУК.

Серед інших курйозів І.ЛІКАРЧУК зачитав довідку, коли абітурієнт не з’явився на іспит через те, що його матір покусав собака.

 

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