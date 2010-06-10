На Чернігівщині триває місячник йодопрофілактики та профілактики захворювань щитоподібної залози. Про це повідомила прес-служба міської екологічної організації "Зелений світ".

У рамках заходу жителі області отримують інформацію про дефіцит йоду, його наслідки та способи запобігти захворюванням щитоподібної залози. Лікарі проводять бесіди та роздають інформаційні буклети, які надала екологічна організація "Зелений світ".

У школах пройшли уроки здоров’я. Учителі розповіли, як шкодить організму нестача йоду. Також діти беруть участь у конкурсі малюнку щодо подолання проблеми йододефіциту. Роботи надсилають до екологічної організації "Зелений світ". Переможці конкурсу дитячого малюнка одержать подарунки.

За словами керівника організації "Зелений світ" Івана ОСАДЦЕВА, Чернігівщина готується до прийняття Програми подолання йододефіциту. "Але поки вона не ухвалена, треба проводити інформаційну компанію та розповідати кожному, яку користь приносить йодована сіль", - сказав він.

За статистикою, із кожних п’яти українців чотири потерпають від йододефіциту. Всього від нестачі йоду в організмі у нашій країні страждають 38 мільйонів людей. Щороку в Україні народжується близько 417 тисяч дітей.

Із них 341 тисяча – уже мають вроджений йододефицит. Йододефіцит впливає на роботу всіх органів і систем, перш за все, йод необхідний для роботи щитоподібної залози. Без цього мікроелементу знижується інтелект, працездатність, пам’ять, погіршується загальний стан. Місячник йодопрофілактики та профілактики захворювань щитоподібної проходить за підтримки управління охорони здоров’я Чернігівської облдержадміністрації.