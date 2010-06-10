У Тернополі викрили нарколабораторію, яка діяла у приватному будинку в центрі міста. Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі громадських зв’язків управління міліції, одна із кімнат будинку та гараж були спеціально пристосовані для вирощування наркомістких рослин.

Зокрема, у цих приміщеннях забезпечувався постійний температурний та світловий режим, вентиляція, здійснювалося крапельне орошення рослин. Загалом в будинку було ємностей на 0,5 т, в яких вирощували наркотичну сировину. Під час обшуку міліціонери вилучили 2,5 кг марихуани, 48 г гашишу, 55 тис. грн., 4 тис. доларів, 50 виробів із золота загальною вагою 300 г, які наркомани залишали як заставу, коли не мали грошей, щоб розрахуватися за отримані наркотики.

Також вилучено 3 автомобілі, які як заставу за поставлений товар залишили наркодилери. За даними відділу громадських зв’язків, реалізовували наркотики, які круглорічно вирощували в лабораторії, на території Тернопільської, Рівненської та Львівської областей.

Проти подружжя, яке облаштувало лабораторію, порушено кримінальну справу за ч. 2. ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво та збут наркотичних засобів).