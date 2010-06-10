В Черкаській області потонули дві дівчинки

У Черкаській області в місцевому ставку потонули дві двоюрідні сестри 11 та 14 років.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Головного управління МНС в Черкаській області, вдень попри заборону батьків двоюрідні сестри 11 та 14 років, що мешкали в селі Верхнячка Христинівського району, пішли купатися у місцевому ставку. Прийшовши на ставок, дівчата почали пірнати у воду з греблі ставка, де було найбільш глибоке місце. Після кількох спроб, які завершилися благополучно, але знесилили дівчат, вони почали тонути. Це помітили діти, які плавали неподалік. Так як дорослих поруч не було, діти побігли по допомогу до села.

Учень 11 класу місцевого ліцею Олександр СЛЮСАРЕНКО, який проходив неподалік, почув крики про допомогу і одразу кинувся у воду. Раз по разу, пірнаючи на глибину, хлопець знайшов обох дівчат і підняв їх на поверхню, проте спроби повернути їх до життя успіху не мали. Лікарі швидкої допомоги, які прибули на місце події лише констатував смерть Анастасії та Марини.