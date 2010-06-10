В Ізраїлі узаконили платне донорство яйцеклітин

Ізраїльський Кнесет затвердив у другому і третьому читанні закон, що дозволяє молодим жінкам ставати донорами яйцеклітин для бездітних пар за матеріальну винагороду. Відповідний законопроект обговорювався в ізраїльському парламенті понад 10 років, пише Haaretz.

Відповідно до нового закону, донорами яйцеклітин можуть стати жінки у віці від 20 до 35 років. Розмір грошової компенсації для жінок-донорів буде складати приблизно 6000 тисяч шекелів (близько 1290 доларів). Платним донорам дозволено буде проходити не більше трьох таких процедур.

Послугами платних донорів у рамках держпрограми медичного страхування зможуть скористатися жінки у віці від 18 до 54 років. Закон передбачає анонімність донора яйцеклітини. Матір`ю немовляти, що з`явилося на світ в результаті використання донорської яйцеклітини, автоматично визнається реціпіентка.

Інформація про донорство яйцеклітин буде зберігатися в спеціальному банку даних. Люди, народжені в результаті застосування донорських яйцеклітин, по досягненні 18 років зможуть отримати доступ до інформації про походження яйцеклітини. Анонімність донора при цьому буде збережена. Така система дозволить уникнути шлюбів між близькими родичами в тому випадку, якщо один з молодят є "дитиною з пробірки".

Крім того, банк даних буде використовуватися для пошуку донора певної релігійної приналежності, якщо це важливо для сім`ї реципієнта. Відповідні поправки були внесені в законопроект на вимогу депутатів релігійних партій Кнесету.

До теперішнього часу ізраїльське законодавство забороняло платне донорство яйцеклітин. Подружні пари, що потребували донорських яйцеклітин, могли розраховувати лише на обмежену кількість яйцеклітин, які залишаються незатребуваними після успішного проходження екстракорпорального запліднення в клініках з лікування безпліддя. Платаза використання цих яйцеклітин була заборонена. Нестача донорських яйцеклітин привів до масового звертання ізраїльтянок в клініки іноземних держав, де законодавче регулювання репродуктивних технологій менш суворе.

medportal.ru