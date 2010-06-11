Створено сайт для навчання читання після інсульту

Університетський коледж Лондона запустив сайт, який допомагає людям, чий зір постраждав внаслідок інсульту, знову навчитися читати, пише PhysOrg.

Новий ресурс під назвою Read-Right призначений для пацієнтів з геміанопичною алексією - станом, при якому через інсульт або травму мозку у людини випадає половина поля зору, що значно ускладнює читання. Багато хто з таких пацієнтів зовсім припиняють читати, вважаючи це надвиснажливим.

Read-Right пропонує для читання тексти, які прокручуються. На відміну від статичних, такі тексти легше читати, оскільки вони примушують очі здійснювати мимовільні рухи, що полегшують зчитування інформації.

Як показали попередні дослідження, всього від 7 до 14 годин подібної реабілітації значно покращують читання статичного тексту у хворих з з геміанопичною алексією.

Read-Right забезпечує безкоштовний доступ до значної кількості текстів - від оповідань про Шерлока Холмса до пригод Гаррі Поттера і свіжих новин BBC. Група розробників запрошує всіх пацієнтів взяти участь у випробуваннях ресурсу. У разі успіху сайт буде відкрито на інших мовах.

medportal.ru