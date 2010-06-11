Кому не можна їсти черешню

Черешня - дуже смачна і корисна ягода. Проте є люди, яким потрібно або зменшити її споживання, або й зовсім відмовитися від смакування цією ягодою.

Черешня протипоказана хворим на цукровий діабет. Її не рекомендують вживати при підвищеній кислотності шлункового соку, індивідуальної нестерпності, цукровому діабеті, виразковій хворобі шлунка, ожирінні. Черешня - досить поживне задоволення. Тому тим, хто худне або людям з ожирінням, треба бути обережнішими і не перевищувати «ліміт» - 400 г на добу.

У черешні дуже багато клітковини. Зловживати клітковиною не варто - порушиться випорожнення, можна отримати здуття живота і діарею.

Дієтологи радять їсти не більше 1,5 кг ягід на день (у декілька прийомів).