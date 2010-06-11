У Данії заборонені шезлонги на пляжах

Муніципальна рада Фредеріксхавна (Північна Ютландія, Данія) упроваджує для жителів спеціальну "політику сонця", направлену на захист жителів від негативної дії ультрафіолетових променів.

Наприклад, всім міським садівникам були видані широкополі капелюхи, а в плавальних басейнах і спортивних залах закриті солярії.

"Науково доведено, що відвідини соляріїв сприяють розвитку онкологічних захворювань шкіри, - заявив Флеммінг Меллер Мортенсен, представник соціал-демократичної партії Данії, - тому ми виступаємо за цю ініціативу".

Раніше в 22 інших муніципальних центрах Данії вже були заборонені солярії і навіть шезлонги на пляжах.

Данське суспільство по боротьбі з раковими захворюваннями вітає зроблені кроки.

У Данії діагноз "рак шкіри" ставиться більш як 1,5 тисячам осіб щорічно. Світла, менш пігментована шкіра данців уразлива до сонця.

likar.info