Британія: заборонили курити - скоротилася кількість інфарктів

У 2007 році Великобританія ввела заборону на куріння в суспільних місцях, з тих пір кількість звернень в лікарні з серцевими нападами скоротилася на 1200 в рік. Про це свідчать результати дослідження, опублікованого журналом British Medical Journal.

Група учених проаналізувала випадки госпіталізації британців з 2002 по 2009 рік. І згідно з одержаними даними, Національній службі охорони здоров`я Британії вдалося заощадити більш як 8 мільйонів фунтів стерлінгів на скороченні кількості серцевих нападів. Автори дослідження вивчили цілий ряд чинників, здатних зробити вплив на серцево-судинну систему: від погодних умов до статистики захворюваності грипом.

Теоретично пасивні курці ризикують своїм здоров`ям так само, як і ті, хто палить епізодично. Тому заборона на куріння в суспільних місцях могла принести певний результат навіть за відносно недовгий термін. Світова статистика, що стосується зв`язку між законодавчою забороною і випадками госпіталізації хворих з серцевими нападами, досить непослідовна.

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