"Таміфлю" в Україні будуть лікувати не тільки грип

Кабінет Міністрів дозволив Міністерству охорони здоров`я використовувати лікарські засоби і вироби медичного призначення, закуплені в 2009 році для боротьби з грипом, для надання медичної допомоги при інших захворюваннях.

Про це йдеться в розпорядженні 1190 від 9 червня.

Уряд погодився з пропозицією МОЗ щодо використання лікарських засобів і виробів медичного призначення, закуплених за рахунок бюджетних коштів, виділених у 2009 році для запобігання розповсюдженню грипу, в тому числі грипу типу A (N1H1) та гострих респіраторних захворювань, в порядку, затвердженому Міністерством охорони здоров`я за погодженням з Міністерством фінансів і Міністерством економіки, для надання медичної допомоги у разі інших захворювань.

censor.net.ua