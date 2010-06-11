На Київщині від невдалого аборту померла молода жінка

Якщо провину доведуть гінеколога, його можуть посадити за грати на два роки.

На Київщині від невдалого штучного переривання вагітності померла двадцятисемирічна жінка. Операцію їй, нібито, зробив знайомий гінеколог. Але він це заперечує. Родичі загиблої шукають правди.

Людмила пішла робити аборт з двома подругами. Рідним про це не сказала.

Петро Петренко, чоловік загиблої:

- Я знав, що вона буде робити, але в цей день вона не повідомила.

Побоювань у неї не було. Адже з лікарем, що погодився оперувати, вона була добре знайома.

- Невістка у нього народжувала моя, донька народжувала, не було, начебто, нічого такого, - каже Надія Окуневич, мати загиблої.

Під час процедури щось не склалося.

Петро Петренко, чоловік загиблої:

- Сказав дівчатам, що їй стало погано після аборту і він перекладає її у стаціонар.

А вже через кілька хвилин повідомив інше: жінка померла. У лікарню одразу приїхали її батьки. І побачили ряд порушень. Головне - аборт робили не в операційній.

- На другому поверсі, чому? Гінекологія на першому, на другому родзал. Чому вона там була? Нічого не розумію. Кабінет такий маленький, ні медикаментів, нічого. Всі прибрано, - шокована Надія Окуневич, мати загиблої.

Тіло померлої, колись тендітної жінки, дуже роздулися. Надія Окуневич стверджує, що лікар сказав їй, що це «повітряна емболія». Розтин смертельний діагноз підтвердив: емболія, викликана штучним перериванням вагітності.

Микола Жукович, керівник відділу ГУ міліції в Київській області:

- Саме від того, що був зроблений аборт і настала смерть.

Але винний не той лікар, в кріслі якого померла жінка, стверджує керівництво медустанови.

Сергій Радкевич, головний лікар Боярського пологового будинку

- Згідно з даними медичної документації, яка в мене є, я можу сказати, що жінка поступила у важкому стані, там були втручання. Вам будь-який судмедексперт це скаже.

Головний лікар запевняє, що дівчині перервали вагітність раніше. Щоправда, невдало. Тутешній гінеколог прагнув жінці допомогти. Всі звинувачення родичів відкидає.

Правда, родичі цьому не вірять. У них свої доводи: напередодні аборту вагітна кілька разів дзвонила горе-гінекологу.

Зараз в ситуації розбираються правоохоронці.

Микола Жукович, керівник відділу ГУ міліції в Київській області:

- Порушено кримінальну справу за статтею «невиконання професійних обов`язків лікарем». Ведеться розслідування, ми чекаємо висновку судмедекспертизи, де буде комплексно дана оцінка цьому випадку.

Якщо провину гінеколога таки доведуть, його можуть посадити за грати на два роки. Поки ж він і далі працює в пологовому будинку. Керівництво вирішило його від роботи не усувати.

kp.ua