Італія урівняє пенсійний вік жінок і чоловіків

Італійський кабінет міністрів ухвалив рішення підвищити пенсійний вік для жінок, які працюють у державному секторі, до 65 років із 2012 року. Про це повідомляє Reuters, зазначаючи, що зараз ця категорія італійок йде на відпочинок у 60 років.

Ці заходи не стосуються робітниць приватного сектора, в яких пенсійний вік може розрізнятися, але в середньому становить 61 рік.

Якщо поправку буде прийнято, то пенсійний вік жінок і чоловіків в Італії зрівняється. Втім, у країні буде впроваджено нову систему, яка комбінуватиме пенсійний вік і стаж роботи. У разі достатньо великого стажу на пенсію можна буде виходити й раніше 65 років.

Італія підвищує пенсійний вік як один із заходів зі скорочення дефіциту бюджету, який в умовах високого рівня заборгованості (понад 100 відсотків від ВВП) являє загрозу для розвитку країни.

Спочатку, проте, італійському уряду не вдасться заощадити велику суму. Витрати бюджету в 2012 році скоротяться лише на 50 мільйонів євро. До 2019 року ця сума зросте до 1,45 мільярдів євро.