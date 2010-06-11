Як вижити у спеку?

Після того, як ртутна стрілка долає 30 градусів, варто поклопотатися про те, щоб запобігти тепловому або сонячному удару.

Особливо страждають від підвищення температури люди з серцево-судинними захворюваннями (у них спека може спровокувати серцевий напад, іноді із смертельним результатом), легеневими захворюваннями (дефіцит кисню в повітрі нерідко стає причиною задишки) і маленькі діти (їх механізми терморегуляції ще недосконалі, через що вони переносять спеку важче, ніж дорослі). Крім того, нелегко і тим, у кого є яке-небудь гостре запалення, що особливо супроводжується температурою.

Якщо ви не належите до групи ризику, то найбільша неприємність, яку можна чекати від гарячої обстановки, - сонячний і тепловий удари. Якщо ви бачите людину з ознаками теплового або сонячного удару, що починається, відведіть її в тінь, на місце, що продувається повітрям, роздягніть, дайте випити холодної води і покладіть на голову холодний компрес.

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