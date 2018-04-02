Хотілося б, щоб усе в житті було правильно, щоб жінки народжували з 20 до 35, в період, який медики і природа визначили як сприятливий для пологів і материнства. А що робити, якщо в 20 доля не подарувала такого шансу?

Якщо кохану людину вдалося зустріти лише в сорок? Сьогодні жінки вибирають - народжувати! І пізні пологи після 30 і навіть після 40 вже майже стали нормою. Але як зберегти жіноче здоров`я, щоб в 40 і навіть в сорок з невеликим вистачило сил зачати, виносити і виростити?

Найпоширеніші жіночі страхи коментує лікар-гінеколог, завідувачка гінекологічного підрозділом Республіканського центру медичної реабілітації та бальнеолікування Наталія Майорова.

Страх 1. Жінкам не можна піднімати важкого

Вважається, що не можна носити більше 5 кг.

- Підйом ваги небезпечний для жінки опущенням статевих органів. А з віком зміщення типовою анатомії може призвести до нетримання газів, сечі, - говорить Наталія Володимирівна. - Але якщо займатися спортом і тренуватися не тільки в одному положенні "сумки в руці", то негативних наслідків уникнути можна. Зміцнити м`язи тазового дна можна за допомогою лікувальної фізкультури. Інструктор ЛФК є в кожній поліклініці, з ним можна проконсультуватися і позайматися. Ще можна порадити танці: індійські, арабські, танець живота.

Страх 2. Гормональні препарати шкодять жіночому здоров`ю

- Якщо порівнювати наслідки аборту або вакууму, то прийом гормональних препаратів - безневинна процедура, - каже лікар-гінеколог. - Адже вагітність - це потяг, який мчить на всіх парах, шалено набираючи швидкість, і раптом ми його різко зупиняємо. І це, звичайно, колосальний збій. І гормональний, і емоційний ...

Але гормональні препарати треба підбирати з лікарем, і справа ця дуже індивідуальна. Немає таких пігулок, які були б однаково добрі для всіх. Якщо ви відчуваєте, що цей гормональний препарат вам не підходить (вас нудить, у вас болять груди, турбують кров`янисті виділення, збільшується вага), припиняйте його прийом. Вам потрібен інший препарат.

А що стосується замісної гормонотерапії при клімаксі, то це вже лікування під суворим наглядом лікаря. Жінка повинна здавати загальний і біохімічний аналіз крові, робити УЗД молочних залоз, регулярно бувати на огляді у гінеколога. Потрібно контролювати загальний стан організму.

Якщо жінка впевнена, що зможе впоратися з клімаксом і перебудувати своє життя на більш поблажливий режим: менше працювати, більше відпочивати, гуляти вечорами на свіжому повітрі, плавати в басейні, то можна спробувати обійтися без гормонотерапії.

Якщо ж в 50 як і раніше треба бути сильною, працювати понаднормово, ростити дітей (ось тому й треба народжувати в 20, щоб до 50-ти діти вже виросли. - Ред.), то гормональна підтримка необхідна. Гормони роблять нас сильними. Однак приймати їх можна тільки до 65. Організм не можна стимулювати нескінченно, від нерозумної стимуляції він виснажується.

Страх 3. Інфекції ведуть до безпліддя

- Статевим шляхом можуть передаватися близько 25 захворювань. І деякі з них: гонорея, хламідіоз, сифіліс - справді ведуть до безпліддя. Хламідіоз, наприклад, загрожує непрохідністю маткових труб.

Страх 4. Зайва маса тіла завжди на шкоду

- Вагу потрібно тримати в будь-якому віці, - упевнена Наталя Володимирівна. - Якщо ви за два місяці набрали 10 кг, то яєчники тут же відреагують. І в деяких випадках це може викликати дисфункцію. Овуляція (дозрівання яйцеклітини, необхідної для зачаття) буде проходити з проблемами. І ще питання, чи буде. Надмірна вага може призвести до безпліддя.

Зниження ваги може вирішити багато проблем. Скинете зайві кг, активізуються всі обмінні процеси, робота залоз внутрішньої секреції, щитовидки, яєчників.

Увага! Якщо ви одужали, як вам здається, без об`єктивних причин, насамперед перевірте щитовидку.

Страх 5. Жінка старіє без сексу

- Немає сексу - немає повноцінного життя. У результаті застійні явища в судинах, в`янення всіх функцій організму. А емоційний стан - це туга і депресія, - констатує Наталія Володимирівна. - Оргазм - це естрогенний пік (виробляється максимальна кількість жіночих гормонів). І на цьому піку жінка літає, вона щаслива, вона не помічає, що їй нахамили в магазині. Вона просто цього не чує. Її організм налаштований на інший лад. Вона і вдома, і на роботі літає.

Страх 6. Силіконові груди - це не здорово

- Якщо ця операція поліпшує якість життя, то чому б і ні. У мене була одна пацієнтка, яка зробила пластику грудей після народження двох дітей. Вона розцвіла і помолодшала, бо знову відчула себе красивою і бажаною, і на цьому емоційному позитивному тлі її жіноче здоров`я зміцніло. Їй це пішло на користь, - згадує Наталя Володимирівна. - І другий випадок: 20-річна дівчина зробила пластику грудей, тому що, рекламуючи нижню білизну, можна заробляти підвищені гонорари. Однак, найімовірніше, в неї будуть проблеми з лактацією... Вона вже вирішила наперед долю своєї дитини - вона виросте на штучному вигодовуванні. Хоча і ці діти виростають здоровими. Головне - щоб мама була щаслива. Будь-яка операція не проходить для організму непоміченою (про це потрібно пам`ятати завжди!), Але якщо ви впевнені, що вона поліпшить ваше життя, то, напевно, це варто того.

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