Чому ходьба краща за фітнес

Фізіологи Університету Альберти вирішили з`ясувати, що краще для збереження здоров`я: працювати до сьомого поту в фітнес-центрі або регулярно займатися пішої ходьбою? Канадські медики набрали для 6-місячного експерименту 128 чоловіків і жінок у віці від 27 до 65 років, які дотримувалися малорухомого способу життя. Учасникам у групі ходьби було наказано носити крокоміри і ходити пішки по 10 тис кроків на день.

Порівнявши ефект програми фітнесу і ходьби по закінченні спостережень, лікарі встановили, що фітнес-вправи знижували систолічний артеріальний тиск на 9% /у порівнянні з 3% при ходьбі /. Всі учасники помітили переваги як від ходьби, так і від фітнес-підготовки, у тому числі значне зниження маси тіла, окружності талії і стегон після 6 місяців, а також стабілізацію серцевого ритму.

Для людей без серйозної надмірної ваги, які просто хочуть підтримувати фігуру у формі і зберегти нормальне здоров`я, лікарі рекомендують займатися ходьбою, оскільки цей спосіб виявився найбільш простим, довгостроково ефективним для більшості добровольців. При цьому такий «спорт» є абсолютно безкоштовним, що важливо в умовах економічної кризи, а також найчастіше не вимагає додаткового часу - достатньо просто проходити пішки хоча б частину шляху до роботи.

ami-tass.ru