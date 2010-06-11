Герань - ліки на підвіконні

Цю рослину легко знайти на кожній другій клумбі і навіть виростити у себе на підвіконні. Але окрім декоративних, воно може виконувати і лікувальні функції.

Маючи знеболювальні властивості, герань застосовується при невралгіях, мігрені. Сеанси ароматерапії призначають при перевтомі, депресіях, станах страху, при патологічному клімаксі.

В аромалампу додають 2-3 краплі суміші олій герані, сандалу, іланг- илангу в співвідношенні 3:2:1.

Для усунення головного болю суміш герані і рослинної олії в пропорції 1:3 наносять на лобову, скроневу, потиличну ділянки, долоні і підошви стоп. Вкладають у вухо тампон, просочений сумішшю герані і олії в пропорції 1:4.

Олія герані стимулює виділення естрогену, тому не повинна застосовуватися одночасно з протизаплідними засобами, протипоказана в перші 2 місяці вагітності.

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