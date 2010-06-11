В Івано-Франківську буде створено мережу муніципальних аптек

Івано-Франківська міська рада вирішила створити комунальне підприємство «Івано-Франківська муніципальна аптека» зі статутним фондом 250 тис. грн.

Про це УНІАН повідомили в Івано-Франківському міськвиконкомі.

За словами міського голови Івано-Франківська Віктора АНУШКЕВИЧУСА муніципальна аптека створена з метою зниження цін на медикаменти у місті.

«Націнку на ліки у муніципальній аптеці затверджуватиме міськвиконком, - додав мер. - Аптека також братиме участь у тендерних закупівлях медпрепаратів для лікувальних закладів міста».

На думку головного лікаря Івано-Франківська Тараса МАСЛЯКА, торгівельна надбавка на медикаменти у муніципальній аптеці становитиме 5-10%, а пільгові категорії населення зможуть купувати ліки за собівартістю.

Також міськрада затвердила статут комунального підприємства «Івано-Франківська муніципальна аптека» і вирішила внести в його статутний фонд 250 тис. грн. за рахунок коштів міського бюджету.

У міськвиконкомі стверджують, що чистий прибуток комунальне підприємство направлятиме на розвиток міської медицини. Мережа аптечних кіосків муніципальної аптеки працюватиме у стаціонарах і поліклініках міста.