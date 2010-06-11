У Криму мотоцикліст збив на смерть 13-річну дівчинку
12:59, 11 червня 2010Країна
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13-річна жителька Москви загинула на Ялтинській трасі в Криму в результаті наїзду мотоцикліста на пішохідному переході.
Дорожньо-транспортна подія сталася вчора на автодорозі Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта, повідомили УНІАН у прес-службі Кримського управління Державтоінспекції.
Водій кинув мотоцикл «Ямаха» на місці аварії й втік. «Мотоцикліста оголошено в розшук», – повідомили в ДАІ.
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