У Криму мотоцикліст збив на смерть 13-річну дівчинку

13-річна жителька Москви загинула на Ялтинській трасі в Криму в результаті наїзду мотоцикліста на пішохідному переході. Дорожньо-транспортна подія сталася вчора на автодорозі Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта, повідомили УНІАН у прес-службі Кримського управління Державтоінспекції. Водій кинув мотоцикл «Ямаха» на місці аварії й втік. «Мотоцикліста оголошено в розшук», – повідомили в ДАІ.

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