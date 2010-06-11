Інсулін пов'язаний з психічним здоров'ям

Американські медики в процесі клінічних досліджень встановили, що збої в організмі пов`язані з виробництвом і споживанням глюкози, приводять не тільки до ожиріння і діабету, але і можуть спровокувати психічні захворювання, такі як шизофренія.

Хворі діабетом мають проблеми з обробкою інсуліну - гормону, що допомагає регулювати рівні цукру в крові. Американський ендокринолог Кевін Нісвендер з Медичного центру при університеті Вандербільд в штаті Теннессі, говорить, що науці і раніше було відомо, що діабетики більш за інших схильні до різного роду психіатричних захворювань.

"Серед всіх хворих діабетом, приблизно чверть періодично страждає від депресій, проти 10% серед здорових жителів", - говорить він.

Ауреліо Галлі розповідає, що в результаті дослідження було встановлено, що інсулін також здатний регулювати доставку в головний мозок такого елементу, як допамін, що є регулятором рухової активності. Брак допаміна неминуче веде до розладів головного мозку, таких як депресія, хвороба Паркінсона, шизофренія і інші.

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