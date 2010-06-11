В Україні 25 млн осіб мають серцево-судинні хвороби

В Україні 25 мільйонів осіб мають серцево-судинні хвороби.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент Асоціації кардіологів України, директор Національного наукового центру „Інститут кардіології імені академіка Стражеска” Володимир КОВАЛЕНКО сьогодні на прес-конференції у Києві.

За його словами, загалом серед серцевих хвороб найбільш поширені – артеріальна гіпертонія, ішемічна хвороба серця, аритмія тощо.

“Аритмія у цій структурі хвороб становить близько 3% популяції дорослого населення. Це достатньо значна цифра. Саме з аритмії розвивається серцева недостатність, виникають гострі порушення кровообігу. Близько 20-25% інсультів розвиваються на фоні порушення ритму серця, тому запобігання і лікування аритмії має надзвичайно велике значення”, - підкреслив академік В.КОВАЛЕНКО.

Він звернув увагу на проблеми, що існують у цій галузі, зокрема на пізнє виявлення цієї патології.

“Першою і основною проблемою у нашій державі є проблема, як виявляти аритмії. На жаль, дуже багато людей ходить з порушеннями ритму серця і не звертають уваги на такі стани. Це пов’язано з тим, що багато порушень серця пацієнт може і не відчувати. Тому дуже важливим є своєчасний активний огляд пацієнтів, який допоможе виявити аритмію. Крім прямого звертання пацієнта до лікаря, дуже важливим є своєчасна кардіограма, холтерівське обстеження”, - зазначив В.КОВАЛЕНКО.

У свою чергу академік АМНУ, ректор Дніпропетровської державної медичної академії професор Георгій ДЗЯК наголосив, що серцево-судинні захворювання в Україні займають перше місце за інвалідністю та летальністю, а також призводять до зниження якості життя хворих.

“На жаль, до лікаря приходять вже з реалізованим діагнозом. Був приступ - пройшов, на нього не звернули уваги, а потім цей стан прогресує, і пацієнт потрапляє до лікарні вже з розгорнутою клінікою, коли дуже важко лікувати і досягти доброго ефекту”, - зауважив Г.ДЗЯК, підкресливши, що основні чинники ризику серцево-судинних хвороб - це алкоголь, наркотики, куріння та ожиріння.

Довідка УНІАН. Щорічно у світі через серцево-судинні хвороби помирає 17,5 млн. осіб. За прогнозами вчених, ця кількість до 2020 року зросте до 20 млн., а до 2030 – до 24 млн.

В Україні найпоширенішою серцево-судинною хворобою є артеріальна гіпертензія, яка спостерігається у 30% дорослого населення країни. Показник смертності через серцеві хвороби в Україні сягає 64% і є чи не найвищим у світі (європейські показники – 27%). Водночас Україна у 15 разів відстає від Європи за кількістю кардіологічних центрів.

За статистикою, щороку в нашій країні реєструють майже 50 тис. випадків інфаркту міокарда, 100-120 тис. інсультів, понад 3500 випадків вроджених вад серця.