Чернігівщина: суд скасував комендантську годину для підлітків

Деснянський районний суд Чернігова скасував комендантську годину для підлітків у Чернігівській області.

Про це УНІАН повідомили у Чернігівському громадському комітеті захисту прав людини.

Суд виніс рішення, яким визнав, що комендантська година для підлітків є незаконною і Чернігівська обласна рада порушила конституційне право громадян на свободу пересування.

Рішення Чернігівської облради про обмеження перебування дітей у закладах дозвілля, громадського харчування, комп`ютерних клубах, на вулицях та інших громадських місцях визнано незаконним у частині заборони перебування на вулицях та інших громадських місцях без супроводу батьків дітей віком до 14 років після 22-ї години, а віком від 14 до 16 років – після 23-ї години.

За словами адвоката В`ячеслава ЯКУБЕНКА, який представляв цю справу у суді, ні в кого не викликають заперечень наміри депутатів подолати в області підліткову злочинність і дитячий алкоголізм. "Але це не є підставою для порушення конституційного права громадян на свободу пересування. Відповідно до чинного законодавства, обмеження на свободу пересування можуть встановлюватися лише законом, аж ніяк не рішенням обласних, районних чи сільських рад", - пояснив юрист.

Справу підтримував Фонд стратегічних справ Української Гельсінської спілки з прав людини.

Як повідомляв УНІАН, 24 грудня 2009 року Чернігівська облрада прийняла рішення, яким обмежила перебування дітей і підлітків без супроводу дорослих у закладах дозвілля, громадського харчування, комп`ютерних клубах, на вулицях та інших громадських місцях після 22.00.