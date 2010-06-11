Донецькі психологи лікують депресію могилою

Донецькі психологи пропонують оригінальний спосіб побороти нудьгу і депресію - поховати себе живцем. Ідеться про тренінги, де людям, які загрузли у проблемах, пропонують через стрес знайти відповіді на життєві питання.

Організатори тренінгів танатотерапії кажуть, що викопати собі могилу - найкращі ліки від душевної хвороби.

Перед церемонією поховання психологи пропонують тести, які дають змогу виявити, що саме змушує людину лізти в могилу. Щоби витримати моральну напругу від закопування – медитують та вчаться правильно дихати.

Для відчуття швидкоплинності часу учасників тренінгу залишають на деякий час один на один із лопатою в лісі.

Дихають закопані через трубки, що з`єднують псевдо-могилу із зовнішнім світом. Учасники кажуть, перші півгодини звикаєш у тиші слухати ритм серця.

Після відкопування учасники танато-тренінгу кажуть, що 3 години під землею, справді дали відповіді на запитання, які їх бентежили.

Учасники тренінгу заявляють, що після "поховання" хочеться народитися заново і тепер вони точно знають, скільки хочуть прожити та що встигнути зробити.

tsn.ua