12-14 червня - сильна спека та грози

За даними Укргідрометцентру, вдень 12 червня у північних, більшості західних Вінницькій та Черкаській областях очікується сильна спека 35-37°.

Про це йдеться в переданому УНІАН штормовому попередженні.

Вдень 13 червня у західних, місцями північних та центральних областях - грози, в окремих районах шквали 15-20 м/с.

12-14 червня у східних, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській області надзвичайна пожежна небезпека, на решті території (крім більшості західних областей) переважатиме висока, місцями надзвичайна пожежна небезпека.