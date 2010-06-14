Полтавчанин купив 12 кг ртуті й радіоактивних речовин...

08:32, 14 червня 2010
Країна
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Екологія та здоров`я

У Полтаві в результаті спільної операції співробітники Управління боротьби з організованою злочинністю й працівники обласного УСБУ затримали злочинну групу в складі 5 осіб, яка займалася незаконним збутом отруйних і радіоактивних речовин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє Центр громадських зв`язків Головного управління МВС України в Полтавській області.

За даними ЦГЗ, до складу групи входили 53-річний, 42-річний, 38-річний безробітні жителі Кобеляцького району, а також 49-річний підприємець і 38-річний житель міста Дніпропетровська. Причому четверо з них вже мали судимість.

Зловмисників було затримано «на гарячому» біля готельного комплексу "Турист" при реалізації полтавчанину 12 кг 140 г ртуті й радіоактивних речовин на загальну суму понад 500 тис. грн.

Порушено кримінальну справу за частиною 3 статті 321 Кримінального кодексу України (незаконний збут отруйних або сильнодіючих речовин, здійснений повторно, за попередньою змовою групою осіб).

Усіх членів групи затримано. Триває досудове слідство.

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