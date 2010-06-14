Харківщина: з будинку випала однорічна дівчинка
08:55, 14 червня 2010Країна
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Черепно-мозкова травма
У райцентрі Красноград Харківської області з третього поверху житлового будинку випала дівчинка 2009 року народження.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МНС України у Харківській області, дитина отримала черепно-мозкову травму, перелом правого плеча і у тяжкому стані була доправлена до Красноградської райлікарні.
Міліція встановила, що дівчинка випала з вікна квартири, розташованої на третьому поверсі будинку.
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