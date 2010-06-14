Одещина: посадовців підозрюють у торгівлі новонародженими

Співробітники Управління по боротьбі з організованою злочинністю УМВС України в Одеській області викрили організоване злочинне угрупування у складі посадовців Одеської обласної та Комінтернівської районної лікарні, а також райдержадміністрації, які продавали новонароджених дітей.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв`язків Управління МВС України в Одеській області, двох чиновників цих медзакладів сьогодні за рішенням Приморського райсуду Одеси узято під варту.

За попередніми даними, підозрювані протягом 2008-2010 років незаконно позбавляли батьківських прав незабезпечених матерів, зловживаючи службовим положенням, а потім передавали дітей третім особам за хабарі у розмірі від 3 тис. до 10 тис. доларів США.

Зникнення дітей, уточнила керівник ЦГЗ Ольга БОГАЧЕНКО, оформляли як передачу їх в дитячі будинки, куди насправді новонароджені не надходили, або фіксували за підробленими довідками фатальні результати.

Всього співробітниками міліції виявлено відсутність в установах чотирьох дітей, перевіряються також обставини відсутності ще декілька новонароджених.