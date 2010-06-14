Івано-Франківськ: на профілактику ВІЛ виділили 3,3 млн. грн.

Івано-Франківська міська рада на своїй черговій сесії вирішила виділити із міського бюджету 3,34 млн. грн. на проведення заходів з профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки.

Про це УНІАН повідомили у Івано-Франківському міськвиконкомі. За наданою інформацією, за ці кошти міськрада планує здійснювати інфекційний контроль в закладах охорони здоров’я всіх форм власності, підготувати педагогічних працівників з питань профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу, запровадити у школах факультативний курс для молоді «Профілактика ВІЛ-інфекції/СНІДу», забезпечити швидкими тестами для обстеження під час пологів жінок, які не пройшли обстеження на пологовому етапі, медичними виробами одноразового використання та вільним доступом до консультування та безоплатного тестування на ВІЛ-інфекцію різних категорій населення тощо.

Також для виконання запланованих заходів Івано-Франківська міськрада планує залучити ще понад 380 тис. грн. з інших джерел фінансування.