Вишневий сік творить дива

Англійські учені встановили, що вишневий сік – просто чудодійний напій. Речовини, що містяться в ньому, здатні відновлювати клітини після найважчих навантажень.

Учені провели експерименти з марафонцями, від яких потрібна не тільки фізична сила, але і незвичайна витривалість. Після марафону бігуни можуть відновлюватися тижнями, настільки вони вимотуються. Виявилось, що якщо спортсмен після марафону питиме вишневий сік, то він відновить свої сили значно швидше.

Крім того, вишневий сік ставить блокаду від стресу. Для спортсменів вже розроблені спеціальні дієти, що включають сам вишневий сік і препарати на його основі.

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