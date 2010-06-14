Дієтична добавка "Шилентин" не лікує онкологію - МОЗ

Міністерство охорони здоров’я України спростовує інформацію щодо протипухлинної дії дієтичної добавки "Шилентин".

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ України, останнім часом у засобах масової інформації з`являється багато матеріалів щодо дієтичної добавки "Шилентин", зокрема позиціонування її як лікарського засобу, здатного лікувати онкологічні захворювання.

У висновку Державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 11 серпня 2009 року № 05.03.02-04/49406 зазначається, що "Шилентин" не є лікарським засобом, наголошують у МОЗ.

"Шилентин" - це дієтична добавка до раціону харчування, і може реалізовуватися в роздрібній торгівлі через спеціалізовані магазини та відділи та аптечну мережу.

Директор Національного інституту раку, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності "Онкологія" Ігор ЩЕПОТІН, коментуючи дану проблему, наголосив, що препарат "Шилентин" не внесено до стандартів лікування онкологічних захворювань як самостійний метод лікування.

“Протипухлинну ефективність Шилентину не доведено. Застосування цього препарату з метою лікування онкозахворювань часом унеможливлює радикальне виліковування онкологічного хворого", - підкреслив І.ЩЕПОТІН .

Довідка УНІАН. Висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо безпечності харчових продуктів - документ встановленої форми, в якому на підставі результатів аналізу ризику та перевірки (розширеного контролю), наданих виробником або постачальником зразка харчового продукту, допоміжних засобів та матеріалів для виробництва та обігу харчових продуктів, його виробничої технології і технологічного обладнання, що використовується при його виробництві, визначається перелік санітарних заходів та технічних регламентів, яких повинен дотримуватися виробник і постачальник для забезпечення безпечності харчового продукту.