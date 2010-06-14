Сьогодні трохи знизиться температура

14 червня, на більшій частині території України очікуються короткочасні дощі, грози, вдень у західних областях місцями сильні дощі, град.

Як повідомили УНІАН у в Українському гідрометцентрі, без опадів лише в Криму та Приазов`ї.

Температура вночі становитиме 14-19°, вдень 26-31°; в південній та східній частині вночі 18-23°, вдень 30-35°; в Карпатах вночі 10-15°, вдень 19-24°.

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с, при грозах місцями шквали 15-22 м/с.

У Києві та Київській області мінлива хмарність, короткочасний дощ (вночі невеликий), місцями гроза, при грозах вдень шквали 15-20 м/с.

Температура вночі по області 14-19°, вдень 26-31°, у Києві вночі 17-19°, вдень - 28-30°.