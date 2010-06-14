Шкідливі звички захищають від стресу?

Чи можна отримати добрі результати від шкідливих звичок? Американські фахівці Мічиганського університету вважають, що так: за їх словами, в умовах хронічного стресу багато людей починають пити, палити, приймати наркотики і об`їдатися, щоб справитися з емоційною напругою. Такі дії служать свого роду емоційно-біологічною відповіддю на стрес і способом запобігання депресії, але, поза сумнівом, також сприяють безлічі фізичних проблем, які зрештою сприяють ранній смерті. Теорія учених допомагає пояснити епідеміологічну головоломку: чому афроамериканці мають гірше фізичне здоров`я в сукупності з покращеним психічним здоров`ям.

На думку психологів, люди віддають перевагу шкідливим для здоров`я звичкам з функціональних причин, а не через слабкість характеру або незнання. На прикладі афроамериканського населення психологи знайшли взаємозв`язок між шкідливими звичками і покращеним психічним станом. Хоча хвора поведінка дозволяє афроамериканцям долати психічні труднощі і депресивні розлади, протягом життя вони грають значну роль в погіршенні фізичних проблем, тим самим провокуючи передчасну смерть.

ami-tass.ru